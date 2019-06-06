РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Выпивший по ошибке средство для чистки труб Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

CA-NEWS (CA) -  Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, передает РИА Новости.

Ранее он рассказал, что состояние Алибасова тяжелое, у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он находится в сознании, дышит самостоятельно.

По словам Горожанкина, при таком диагнозе прогнозы носят неопределенный характер, однако все надеются, что Алибасов пойдет на поправку.

"Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — сказал он.

В палате разрешили находиться супруге Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент, по словам представителя, "даже пытается шутить".

Алибасов выпил жидкость для очистки труб, перепутав стаканы и ошибочно приняв химикат за сок. Продюсер находится в реанимации Института скорой помощи имени Склифосовского, у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Монголии будут снова акклиматизированы лошади Пржевальского из пражского зоопарка
  • Дочь президента Узбекистана выложила фото, на которой Шавкат Мирзиёев готовит плов
  • В Туркменистане прилетевших на каникулы студентов забирают в армию
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×