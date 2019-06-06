Выпивший по ошибке средство для чистки труб Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

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- 9:34, 06 июня 2019
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- Обновлено: 9:37, 06 июня 2019
CA-NEWS (CA) - Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, передает РИА Новости.
Ранее он рассказал, что состояние Алибасова тяжелое, у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он находится в сознании, дышит самостоятельно.
По словам Горожанкина, при таком диагнозе прогнозы носят неопределенный характер, однако все надеются, что Алибасов пойдет на поправку.
"Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — сказал он.
В палате разрешили находиться супруге Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент, по словам представителя, "даже пытается шутить".
Алибасов выпил жидкость для очистки труб, перепутав стаканы и ошибочно приняв химикат за сок. Продюсер находится в реанимации Института скорой помощи имени Склифосовского, у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.