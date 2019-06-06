Нацбюро Казахстана завело дело на вице-министра образования

CA-NEWS (KZ) - Национальное бюро Казахстана по противодействию коррупции проводит расследование в отношении вице-министра образования и науки. Информацию подтвердила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова, передает Tengrinews.kz.

"Я подтверждаю, что Национальным бюро проводится досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки", - сказала официальный представитель АДГСПК.

Подробную информацию в агентстве пообещали предоставить позже. Имени вице-министра в ведомстве пока не называют.