РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нацбюро Казахстана завело дело на вице-министра образования

CA-NEWS (KZ) -  Национальное бюро Казахстана по противодействию коррупции проводит расследование в отношении вице-министра образования и науки. Информацию подтвердила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова, передает Tengrinews.kz.

"Я подтверждаю, что Национальным бюро проводится досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки", - сказала официальный представитель АДГСПК.

Подробную информацию в агентстве пообещали предоставить позже. Имени вице-министра в ведомстве пока не называют.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дочь президента Узбекистана выложила фото, на которой Шавкат Мирзиёев готовит плов
  • В Туркменистане прилетевших на каникулы студентов забирают в армию
  • В Монголии будут снова акклиматизированы лошади Пржевальского из пражского зоопарка
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×