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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Задержки с выдачей багажа в Шереметьево продлятся до конца июня

CA-NEWS (CA) -  В настоящее время в аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.

Администрация аэропорта сообщает, что ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца.

Администрация аэропорта приняла также комплексные решения для поддержки и оказания помощи пассажирам:

- для взаимодействия с пассажирами и их бесперебойного информирования в зоны выдачи багажа распределены дополнительные диспетчеры и супервайзеры;

- принято решение о бесплатной раздаче воды и сэндвичей пассажирам в зонах выдачи багажа в случае, если срок ожидания прибывшего багажа превышает 25 минут с момента постановки воздушного судна на стоянку;

- если срок ожидания багажа превышает 30 минут, то пассажиры, которые не могут далее ожидать, имеют возможность оформить заявление на стойке в зоне выдачи багажа для бесплатной доставки по указанному адресу.

В затруднительных ситуациях супервайзеры в зонах выдачи багажа окажут помощь пассажирам в оформлении анкет.

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