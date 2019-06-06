Задержки с выдачей багажа в Шереметьево продлятся до конца июня

- Азия и мир, общество
- 9:46, 06 июня 2019
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CA-NEWS (CA) - В настоящее время в аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.
Администрация аэропорта сообщает, что ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца.Администрация аэропорта приняла также комплексные решения для поддержки и оказания помощи пассажирам:
- для взаимодействия с пассажирами и их бесперебойного информирования в зоны выдачи багажа распределены дополнительные диспетчеры и супервайзеры;
- принято решение о бесплатной раздаче воды и сэндвичей пассажирам в зонах выдачи багажа в случае, если срок ожидания прибывшего багажа превышает 25 минут с момента постановки воздушного судна на стоянку;
- если срок ожидания багажа превышает 30 минут, то пассажиры, которые не могут далее ожидать, имеют возможность оформить заявление на стойке в зоне выдачи багажа для бесплатной доставки по указанному адресу.
В затруднительных ситуациях супервайзеры в зонах выдачи багажа окажут помощь пассажирам в оформлении анкет.