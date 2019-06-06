В Узбекистане чиновник пригрозил подчиненным, что заставит их работать без сна

CA-NEWS (UZ) - В распоряжение журналистов поступила аудиозапись, на которой предположительно слышен голос начальника Управления культуры и досуга населения администрации Хорезмской области Шавката Яхшибоева, который угрожает подчиненным, что «привяжет их на цепь и заставит по 3-4 дня работать без сна». Об этом сообщает centralasian.org.

«Я сделаю так, что вы по 3-4 дня не будете спать. Вы просто негодяи, вас надо мучить, наша цель – мучить вас», – говорит голос на аудиозаписи, предположительно принадлежащий начальнику Управления культуры и досуга населения администрации Хорезмской области Шавкату Яхшибоеву.

Как утверждает работник культуры, отправивший эту аудиозапись, угрозы Яхшибоева он записал на диктофон во время собрания в его кабинете, состоявшегося накануне визита в Хиву президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и премьер-министра России Дмитрия Медведева.

– Собрание прошло в кабинете Шавката Яхшибоева 26 мая. Оно началось в 9 часов вечера и длилось до поздней ночи. На собрании присутствовали заведующие музыкальных школ, приехавшие из отдаленных районов. На собрании Яхшибоев начал угрожать им, заявляя: «Вы не будете спать ночью, если уснете, вас разбудят пинками, вы будете работать здесь», – говорит собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Однако в телефонном разговоре 4 июня Шавкат Яхшибоев заявил, что «не припоминает, чтобы угрожал подчиненным». "Но зачем мне привязывать глав районных отделов культуры к цепи и заставлять их работать без сне? Ведь у нас нет таких глобальных проблем, у нас все как в сказке", – заявил Шавкат Яхшибоев.

Источник говорит, что накануне визита в Хиву президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и премьер-министра России Дмитрия Медведева Шавкат Яхшибоев заставил учеников музыкальных школ, а также участников песенных и танцевальных ансамблей под палящим солнцем репетировать сцену встречи высокопоставленных гостей. "Целых четыре часа маленьких детей заставили репетировать под палящим солнцем. Яхшибоев угрожал увольнением главам районных отделов культуры, которые не вывели детей на репетицию", – сказал работник культуры.

Однако, как говорит сам Яхшибоев, репетиции к приезду высокопоставленных гостей проводились в вечернее время. В них участвовали в основном фольклорные коллективы, добавил чиновник.