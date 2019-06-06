В Андижане чиновник в нетрезвом состоянии сбил подростка - СМИ

Источники говорят, что перед тем, как сбить ребенка, чиновник распивал спиртные напитки. Однако, по данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, экспертиза показала, что в момент совершения наезда на школьника Кучкаров был трезв.

По словам одного из очевидцев, заместитель председателя Мархаматского районного отделения благотворительного общественного фонда «Махалля», бывший подполковник МВД Адхам Кучкаров, вечером 2 июня, будучи в нетрезвом состоянии, сбил на своем автомобиле марки «Ласетти» девятиклассника 39-й школы Муроджона Гуломова.

– Автомобиль пьяного Кучкарова налетел на подростка сзади. Мальчик ехал на своем велосипеде, повесив на его руль 20-метровую кабель. От удара автомобиля подросток отлетел на несколько метров, а Кучкаров даже не заметил его. Его автомобиль протащил велосипед подростка до колледжа, который находится на трассе Мархамат – Асака. Потом мы узнали, что водители, которые двигались по встречной полосе, еле смогли остановить автомобиль Адхама Кучкарова, – говорит один из собеседников.

По его словам, совершив наезд на 15-летнего подростка, Адхам Кучкаров скрылся с места ДТП.

Однако в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана опровергли эту информацию, заявив, что по результатам медэкспертизы, что в момент совершения наезда на школьника Адхам Кучкаров был трезв.

В пресс-службе главного надзорного органа добавили, что в настоящее время сотрудники районного ГАИ ведут проверку по факту наезда автомобиля чиновника на подростка.

Однако, как утверждают сразу два источника, до совершения наезда на школьника они лично видели, как заместитель председателя районного отделения фонда «Махалля» вместе с приятелем распивал спиртные напитки возле столовой «Кухи Нур».

– Это было во время ифтара (вечернее разговение в священный месяц Рамадан – Ред.). Мы стояли рядом со столовой, а Кучкаров стоял в 20 метрах от нас, возле вино-водочного магазина. Рядом с ним был еще один мужчина, которого я не знаю. Они стояли там и распивали спиртные напитки, – говорит один из очевидцев.

Второй источник подтвердил его слова.

– Я тоже видел, как Адхам Кучкаров пил спиртное. Спустя час услышал, что он сбил подростка. У нас все знают Кучкарова. Увидев, как он распивает спиртное в месяц Рамадан, подумал про себя: «Зря он это делает в священный месяц». Он был в очень плохом состоянии. Спустя час один мой знакомый рассказал, что Адхам сбил ребенка, – говорит второй очевидец.

В результате наезда автомобиля ученик девятиклассник 39-й школы в Мархаматском районе Муроджон Гуломов получил множественные травмы.

По словам Уктама Гуломова, совершивший наезд на его сына Адхам Кучкаров оплачивает все расходы на лечение.

​В районном отделении ГАИ сообщили, что чиновник, сбивший подростка, не будет привлечен к уголовной ответственности, дело будет закрыто назначением административного наказания.