Стрельба возле школы в Новой Зеландии: один человек убит, трое ранены
- Азия и мир, происшествия
- 9:53, 06 июня 2019
- Просмотров: 2653
- Обновлено: 9:53, 06 июня 2019 Кыргызча
CA-NEWS (CA) - В результате стрельбы возле школы в Ваикато на севере Новой Зеландии по меньшей мере один человек погиб, ещё трое получили ранения, сообщает Otago Daily Times со ссылкой на местную полицию.
Сельская школа Ваикато закрыта из-за инцидента, на ближайших дорогах выставлено полицейской оцепление. На месте происшествия развернут временный лагерь для сотрудников полиции и спецслужб.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.