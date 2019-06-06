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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стрельба возле школы в Новой Зеландии: один человек убит, трое ранены

CA-NEWS (CA) -  В результате стрельбы возле школы в Ваикато на севере Новой Зеландии по меньшей мере один человек погиб, ещё трое получили ранения, сообщает Otago Daily Times со ссылкой на местную полицию.

Сельская школа Ваикато закрыта из-за инцидента, на ближайших дорогах выставлено полицейской оцепление. На месте происшествия развернут временный лагерь для сотрудников полиции и спецслужб.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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