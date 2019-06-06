Атырауская ТЭЦ признала вину в массовой гибели рыбы в Урале

CA-NEWS (KZ) - Атырауская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) признала вину в массовой гибели рыбы в Урале. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков, пишет портал "Мой город".

Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков. Подробнее: http://mgorod.kz/nitem/atyrauskaya-teploelektrocentral-priznala-vinu-v-massovoj-gibeli-ryby-v-urale/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz

Как отметил Серик Жанузаков, одно уголовное дело уже прекращено, так как АТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки.

По второму уголовному делу подозреваемыми признаны руководители «Атырау су арнасы».

В настоящее время дело в прокуратуре на проверке, после чего его передадут в суд.

Напомним, 4 июня в Атырау на встрече с активом области, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что виновник в массовой гибели рыбы в Урале ему известен.