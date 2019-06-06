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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Атырауская ТЭЦ признала вину в массовой гибели рыбы в Урале

CA-NEWS (KZ) -  Атырауская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) признала вину в массовой гибели рыбы в Урале. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков, пишет портал "Мой город".

Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков.

Подробнее: http://mgorod.kz/nitem/atyrauskaya-teploelektrocentral-priznala-vinu-v-massovoj-gibeli-ryby-v-urale/

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Как отметил Серик Жанузаков, одно уголовное дело уже прекращено, так как АТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки.

По второму уголовному делу подозреваемыми признаны руководители «Атырау су арнасы».

В настоящее время дело в прокуратуре на проверке, после чего его передадут в суд.

Напомним, 4 июня в Атырау на встрече с активом области, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что виновник в массовой гибели рыбы в Урале ему известен.


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