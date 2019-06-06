В Нур-Султане суд запретил активистам проводить митинг против строительства АЭС в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Активисты Болатбек Блялов и Сауле Батталова проиграли суд против акимата города Нур-Султан. Они оспаривали решение городской администрации об отказе в проведении митинга против строительства АЭС в Алматинской области. Сарыаркинский суд отказал в удовлетворении их иска, передает informburo.



"Вчера решение суда было оглашено, – сообщила пресс-секретарь суда города Нур-Султан Ботагоз Баян. – Суд отказал в удовлетворении иска. Полный текст решения изготавливается в течение 5 рабочих дней. На этой неделе истцы смогут получить его на руки".

По словам Болатбека Блялова, он намерен обжаловать решение суда.

"Мы будем подавать апелляцию, если надо, дойдём и до Верховного суда. Если будет возможность, обратимся и в ООН, – делится своими планами Болатбек Блялов. – Нарушено наше право на проведение митинга. Мы ведь поднимаем вопрос об экологии, а не о политике. В своём заявлении мы указали места, регламентированные маслихатом Астаны для выражения публичного мнения. Однако в первой инстанции мы получили отказ".

Болатбек Блялов и Сауле Батталова планировали 26 апреля провести в Нур-Султане митинг против строительства атомной станции в Алматинской области. 20 апреля Блялова привлекли к административной ответственности за то, что он на своей странице в Facebook анонсировал запланированную акцию.

Мужчину осудили по статье 488 КоАП ("Нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций") и подвергли аресту на 15 суток. Блялов вышел из-под ареста 5 мая. Пока он находился в спецприёмнике, власти города отказали в проведении митинга, ссылаясь на проведение субботников.