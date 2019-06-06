Столица Монголии стала новой «Меккой FIBA 3x3»

CA-NEWS (MNG) - Улан-Батор установил рекорд нон-стоп турниров FIBA 3x3. Добро пожаловать в новую Мекку 3х3! Ни один другой город никогда не принимал столько официальных соревнований ФИБА 3х3 в течение такого длительного и непрерывного периода времени, передает khadlan.mn.



Столица Монголии становится столицей 3х3 в течение 9 дней подряд проведения 3 различных официальных соревнований ФИБА 3х3.

Соревнования начались в субботу, 1 июня, с первой остановки Азиатско-Европейской конференции Лиги Наций ФИБА 3x3 (FIBA 3x3 U23 Nations League Asian-European conference), на которой обе российские команды доминировали в соревнованиях. Затем, в воскресенье, на площади Сухбаатар прошла вторая остановка Азиатско-Европейской конференции Лиги Наций (Asian-European conference of the Nations League) с аналогичным российским триумфом.

После Лиги Наций в понедельник начался восьмой выпуск Чемпионат мира FIBA 3x3 U18, который продлится до пятницы.

Монгольские болельщики увидят 40 лучших команд FIBA 3x3 U18 в мире, борющихся за золотую медаль.

8 и 9 июня а также на площади Сухбаатар, некоторые из лучших профессиональных команд 3х3 будут соревноваться в 3-м выпуске "3x3 Ulaanbaatar Challenger" за два места в Чемпионате мира ФИБА 3х3 20-21 июля (FIBA 3x3 World Tour Saskatoon Masters) и 15 000 долларов США для победителя.