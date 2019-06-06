РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Столица Монголии стала новой «Меккой FIBA 3x3»

CA-NEWS (MNG) -  Улан-Батор установил рекорд нон-стоп турниров FIBA 3x3. Добро пожаловать в новую Мекку 3х3! Ни один другой город никогда не принимал столько официальных соревнований ФИБА 3х3 в течение такого длительного и непрерывного периода времени, передает khadlan.mn.

Столица Монголии становится столицей 3х3 в течение 9 дней подряд проведения 3 различных официальных соревнований ФИБА 3х3.

Соревнования начались в субботу, 1 июня, с первой остановки Азиатско-Европейской конференции Лиги Наций ФИБА 3x3 (FIBA 3x3 U23 Nations League Asian-European conference), на которой обе российские команды доминировали в соревнованиях. Затем, в воскресенье, на площади Сухбаатар прошла вторая остановка Азиатско-Европейской конференции Лиги Наций (Asian-European conference of the Nations League) с аналогичным российским триумфом.

После Лиги Наций в понедельник начался восьмой выпуск Чемпионат мира FIBA 3x3 U18, который продлится до пятницы.

Монгольские болельщики увидят 40 лучших команд FIBA 3x3 U18 в мире, борющихся за золотую медаль.

8 и 9 июня а также на площади Сухбаатар, некоторые из лучших профессиональных команд 3х3 будут соревноваться в 3-м выпуске "3x3 Ulaanbaatar Challenger" за два места в Чемпионате мира ФИБА 3х3 20-21 июля (FIBA 3x3 World Tour Saskatoon Masters) и 15 000 долларов США для победителя.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дочь президента Узбекистана выложила фото, на которой Шавкат Мирзиёев готовит плов
  • В Монголии будут снова акклиматизированы лошади Пржевальского из пражского зоопарка
  • В Туркменистане прилетевших на каникулы студентов забирают в армию
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×