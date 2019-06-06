В Ашхабаде прошла международная конференция «Роль водной дипломатии в достижении устойчивого развития Центральной Азии»

CA-NEWS (TM) - 5 июня в Ашхабаде прошла международная конференция «Роль водной дипломатии в достижении устойчивого развития Центральной Азии», приуроченная к Всемирному дню охраны окружающей среды, передает ТДХ.



В форуме приняли участие депутаты парламента, отечественные и зарубежные руководители и специалисты природоохранных ведомств и структур, представители отраслевых министерств, общественных организаций, высших учебных заведений.

В числе зарубежных участников, представители ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), исполнительного комитета международного фонда спасения Арала (МФСА), Общества международного сотрудничества Германии (GIZ), специалисты природоохранных структур Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и др.

В ходе конференции были обсуждены аспекты устойчивого развития региона, в частности, перспективы совместной работы в сфере торговли, транспорта, управления водными ресурсами, охраны окружающей среды, энергетики, туризма и культуры.

Также на полях форума были обсуждены вопросы продвижения водной дипломатии в Центральной Азии, возникающие вызовы в области охраны окружающей среды и пути достижения ЦУР, роль международного сотрудничества в обеспечении устойчивости окружающей среды.

Между Региональным экологическим центром Центральной Азии и государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.