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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде прошла международная конференция «Роль водной дипломатии в достижении устойчивого развития Центральной Азии»

CA-NEWS (TM) -  5 июня в Ашхабаде прошла международная конференция «Роль водной дипломатии в достижении устойчивого развития Центральной Азии», приуроченная к Всемирному дню охраны окружающей среды, передает ТДХ.

В форуме приняли участие депутаты парламента, отечественные и зарубежные руководители и специалисты природоохранных ведомств и структур, представители отраслевых министерств, общественных организаций, высших учебных заведений.

В числе зарубежных участников, представители ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), исполнительного комитета международного фонда спасения Арала (МФСА), Общества международного сотрудничества Германии (GIZ), специалисты природоохранных структур Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и др.

В ходе конференции были обсуждены аспекты устойчивого развития региона, в частности, перспективы совместной работы в сфере торговли, транспорта, управления водными ресурсами, охраны окружающей среды, энергетики, туризма и культуры.

Также на полях форума были обсуждены вопросы продвижения водной дипломатии в Центральной Азии, возникающие вызовы в области охраны окружающей среды и пути достижения ЦУР, роль международного сотрудничества в обеспечении устойчивости окружающей среды.

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Между Региональным экологическим центром Центральной Азии и государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

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