Монголия намерена создать западный железный коридор, связав аймак Баян-Өлгий с Россией

председатель АО «Улан-Баторская железная дорога»

CA-NEWS (MNG) - Монголия намерена создать западный железный коридор, связав аймак Баян-Өлгий с Россией. ОБ этом сообщил председатель АО «Улан-Баторская железная дорога» Д.Жигжиднямаа на форуме «Транзит Монголия-2019».

В дополнение к представлению текущих железнодорожных проектов и программ, председатель Д.Жигжиднямаа сообщил, что Улан-Баторская железная дорога будет эксплуатировать недавно созданный региональный логистический центр в Замын-Ууде.

“Мы работаем над тем, чтобы повысить конкурентоспособность Улан-Баторской железной дороги на региональном транспортном рынке, сделать ее транзитным коридором, связывающим Азию и Европу, и увеличить нынешнюю пропускную способность с 26 млн тонн до 30 млн тн 2020 году”, - отметил он.

Министр дорожного и транспортного развития, депутат Б. Энх-Амгалан сообщил, что двусторонний товарооборот между Россией и Китаем скоро достигнет 200 миллиардов долларов, а торговый оборот между Монголией и Китаем - 10 миллиардов долларов. "Таким образом, Монголия должна быть основным транзитом этого основного торгового оборота. Для этого необходимо модернизировать железную дорогу, особенно основную структуру железной дороги, ее подвижные части и расширить дороги", -отметил он.

Международный форум «Транзит Монголия-2019», организованный совместно правительством Монголии, министерством дорожного и транспортного развития и Улан-Баторской железнодорожной компанией, стартовал вчера, 5 июня.

Председатель АО «Улан-Баторская железная дорога» Д.Жигжиднямаа отметил, что форум организуется в рамках 70-летия основания компании.