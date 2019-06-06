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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Иран обязались не поддерживать оппозиционные партии и не вмешиваться во внутренние дела друг друга

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан и Иран 1 июня подписали межправительственный меморандум, регламентирующий методы двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Согласно меморандуму стороны намерены вести совместную борьбу против преступлений, совершаемых с помощью информационных технологий, киберпреступностью и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

«Стороны будут предотвращать деятельность партий и организаций, признанных террористическими и экстремистскими организациями и намерены воздержаться от поддержки таких организаций», – говорится в Меморандуме.

В этой связи иранская сторона отметила, что будет предотвращать на своей территории деятельность членов и последователей террористический и экстремистских партий и группировок, в том числе партии исламского возрождения.

Также стороны обязуются развивать сотрудничество в обмене информацией в перечисленных выше сферах, предотвращать на своих территориях незаконное обучение граждан, оказывать материально-техническую помощь.

Было отмечено, что средства массовой информации двух стран, впредь будут содействовать еще большему развитию и укреплению связей между Таджикистаном и Ираном.

На встрече стороны изъявили намерение расширить политические, торгово-экономические и культурные связи. Было также подчеркнута значимость укрепления межпарламентских отношений, в особенности упрочнение деятельности межпарламентских дружественных групп Таджикистана и Ирана.

Стороны, отмечая роль Межправкомиссии по торгово-экономическому, техническому и культурному сотрудничеству для расширения взаимоотношений, напомнили о прошедшем недавно заседании Комитета по рассмотрению хода выполнения протокола 12-й Межправкомиссии и намерении провести 13-е заседание Межправкомиссии во второй половине текущего года.

Также, был осуществлен обмен мнениями по поводу реализованных совместных проектов и использования имеющегося потенциала для расширения сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.

Министры иностранных дел двух стран, выразив озабоченность активизации терроризма, экстремизма, вызовов и угроз современного мира, подчеркнули важность совместной борьбы с этими явлениями.

Подписанный главами МИД двух стран Меморандум между правительствами Таджикистана и Ирана о методах и рамках двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности обязывает стороны сотрудничать в сфере безопасности, борьбы с преступностью, предотвращать попытки свержения власти, конституционного строя, бороться с терроризмом и экстремизмом и их финансированием, незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ, незаконной миграцией.

Меморандум был подписан 1 июня по итогам встречи министров иностранных дел Таджикистана и Ирана Сироджиддина Мухриддина и Мухаммада Джавада Зарифа.

МИД РТ сообщает, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента Ирана Хасана Рухани принять участие в 5-м Совещании по взаимодействию мерам доверия в Азии, которое состоится 15 июня в Душанбе.

В рамках указанного совещания состоится встреча глав государств двух стран, на которой планируется обсудить актуальные направления таджикско-иранского сотрудничества.

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