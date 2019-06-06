В день президентских выборов в Нур-Султане и Алматы ввели ограничения на использование беспилотников

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 9 июня вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства над городами Нур-Султан и Алматы, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации.

"Настоящим сообщаем, что согласованным решением МИИР РК, МВД РК и МО РК в целях обеспечения безопасности будут введены временные ограничения на использование беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства над территориями городов Нур-Султан и Алматы 9 июня 2019 года в период с 04.00 до 24.00. Ограничения действуют от земной поверхности до высоты 500 метров", - говорится в сообщении.

В этой связи, разрешения на полеты над данными населенными пунктами в указанный период выдаваться не будут.

Указанные ограничения не повлияют на деятельность аэропортов Нур-Султан и Алматы и выполнение авиарейсов по расписанию.

Вместе с тем, несанкционированный полет в зоне ограничения полетов (включая запуск беспилотного летательного аппарата) влечет за собой административный штраф на лицо эксплуатирующее аппарат в размере 10 МРП, на должностных лиц 20 МРП (месячный расчётный показатель в размере 2 525 тенге).

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня. Все новости о предстоящих выборах можно прочитать здесь.