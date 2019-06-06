В Ашхабаде продолжается дефицит продуктов, сохраняются очереди за сахаром

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде продолжается дефицит продовольствия, в настоящее время во многих столичных магазинах нет сахара. По словам сотрудников некоторых столичных магазинов завоза сахара не было в течение недели, сообщает Азатлык.

Несмотря на отсутствие товара в продаже, перед государственными продовольственными магазинами выстраиваются очереди.

Кроме сахара, наиболее дефицитными товарами являются рис и подсолнечное масло. Норма отпуска 1 килограмм сахарного песка и 3 килограмма риса в руки.

Продажа продуктов осуществляется зачастую с внутреннего двора магазинов, количество стоящих в очередях, доходит до 100 человек. В очередях можно видеть и перекупщиков, которые отстояв в очереди, предлагают купить у них приобретенный сахар с надбавкой в 2 маната к стоимости в магазине.

Цены в государственных магазинах на некоторые продукты питания ниже чем в частных магазинах и рынках. В настоящее время, стоимость сахара - 7 манатов за килограмм, риса - 8 манатов за килограмм. На рынке стоимость риса - 20 манатов, сахара - 12 манатов за килограмм.