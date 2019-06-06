Правительство Таджикистана готовится ко второй фазе проекта модернизации Нурекской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана начнёт подготовку ко второй фазе проекта модернизации Нурекской гидроэлектростанции в 2019 году. Об этом сообщает Всемирный банк.

Эту информацию «Авеста» подтвердили в профильных ведомствах энергетического блока страны, по данным которых все подготовительные работы, включая привлечение инвестиций должны быть завершены к моменту окончания реализации первой фазы проекта, которая завершится в 2023 году. Стоимость второй фазы проекта оценивается в $350 млн.

Реализация первой фазы проекта началась в марте этого года.

Согласно первой фазе проекта (2019-2023 годы) планируется замена трех агрегатов и вспомогательного оборудования, замена шести однофазных трансформаторов 220/500 кВ.

Стоимость первой фазы проекта составляет $350 млн., и эти средства выделены международными финансовыми институтами – Всемирным банком, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Азиатским банком развития.

Вторая фаза проекта (2024-2028 годы) предусматривает модернизацию 6 агрегатов и вспомогательного оборудования.

В настоящее время, в связи с изношенностью основного оборудования, Нурекская ГЭС работает не на полную мощность, вырабатывая приблизительно 2,6 тыс. МВт (проектная мощность ГЭС с учетом работы всех 9 агрегатов составляет 3 тыс. МВт)

Реализация проекта по модернизации Нурекской ГЭС позволит увеличить производственную мощность гидростанции с 3 тыс. до 3,3 тыс. МВт. Таким образом, после полной модернизации ГЭС, ее мощность увеличится на 10%.

Напомним, первый агрегат Нурекской ГЭС заработал 15 ноября 1972 года. До 1979 года поэтапно были запущены еще 8 агрегатов гидроэлектростанции, которая стала крупнейшей в регионе.