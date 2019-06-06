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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане спустя месяц отменили дневные ходовые огни

CA-NEWS (UZ) -  Узбекское правительство отменило правило о включенных дневных ходовых огнях. Оно продержалось всего месяц, вызвав недовольство водителей и множество дискуссий в соцсетях среди автолюбителей.

Постановлением правительства от 9 апреля было установлено требование ко всем транспортным средствам, передвигаться с включенным светом в дневное время. На днях Кабинет Министров отменил некоторые требования данного постановления.

Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов рассказал агентству УзА, почему в стране отменили требование езды с включенными фарами.

По мнению главы МВД, практически все автомобили, произведенные в Узбекистане, не оснащались дневными ходовыми огнями (ДХО), необходимыми для езды с включенными фарами в светлое время суток. Несмотря на это водителей начали штрафовать. Сумма штрафа составила 50% (101 365 сумов или $12) одного минимального размера заработной платы.

Министр заявил, что до 1 января 2021 года требование об условиях движения с включенными огнями применяется только к машинам, имеющим световые приборы с автоматическим включением. В целом до 1 января 2021 года водители, у которых машины не оснащены световыми приборами с автоматическим включением, не будут платить штраф.

Пулат Бобожонов также сообщил, что до 1 января 2021 года при движении в составе организованной транспортной колонны, на автобусах и маршрутных транспортных средствах, перевозящих пассажиров, при организованной перевозке группы детей, при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, при буксировке механических транспортных средств, а также на мотоциклах и мопедах, водители обязаны использовать ближний свет фар в светлое время суток.

«В соответствии с поручением правительства будет разработан соответствующий законопроект, направленный на уменьшение размера штрафа в Кодексе об административной ответственности за нарушение правил использования внешних осветительных приборов», - заключил глава МВД.

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