В Туркменабаде родственники пациентов психбольницы жалуются на плохие условия содержания

CA-NEWS (TM) - Близкие пациентов, находящихся на стационарном лечении в областной психоневрологической больнице Лебапской области в Туркменабаде, жалуются на плохие условия содержания.

Питание фактически осуществляется за счет навещающих родных. Об этом сообщил родственник одного из больных, передает turkmen.news.

Родственникам не разрешается проходить дальше приемной. Поэтому навещающие узнают об условиях в больнице со слов самих пациентов, которых приводят сверху на свидание санитары.

По словам источника, другой проблемой является антисанитария в палатах. В здании больницы не было ремонта много лет, вся мебель – шкафы, столы и кровати – старая. К тараканам и комарам больные и их родственники уже привыкли, а в весенние месяцы госпиталь атакуют клопы. Зимой в палатах холодно, больные вынуждены спать в верхней одежде.

Все банно-прачечные средства должны приносить родственники, больница ничего не предоставляет.

"Полноценная проверка минздрава совместно с правоохранительными органами могла бы выявить нарушения. При этом важно провести конфиденциальные беседы один на один с самими пациентами", - сообщил источник.