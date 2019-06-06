Таджикские активисты и оппозиционеры провели пикеты у зданий международных организаций в Европе

CA-NEWS (TJ) - 5 июня таджикские активисты и сторонники таджикской оппозиции провели пикеты протеста у резиденций международных организаций в Вене и Варшаве с лозунгами против пыток и с требованием освобождения политзаключенных из тюрем Таджикистана.

Вайсиддин Одинаев, таджикский активист и инициатор этих протестов сообщил сайту "Ахбор”, что такие пикеты 3 июня были проведены в Бонне, а 4 июня в Литве.

Таджикские активисты и сторонники таджикской оппозиции уже третий день проводят в европейских городах пикеты протеста против нарушения прав заключенных. Инициатором этих протестов выступил независимый активист Вайсиддин Одинаев.

По его словам, поводом к протестам стал последний бунт в колонии под городом Вахдат, где погибли более 30 человек, в том числе сторонники оппозиции. Одинаев в беседе с "Ахбор” рассказал, что его инициатива была поддержана запрещенной в Таджикистане Партией исламского возрождения (ПИВТ) и Национальным Альянсом Таджикистан (НАТ) – коалицией таджикских оппозиционных сил.

5 июня в Варшаве таджикские демонстранты собрались у здания ОБСЕ и вручили представителю этой организации, вышедшей к протестантам, петицию из 6 требований. Их требования включают привлечение к ответственности президента Таджикистана и других официальных лиц, причастных к убийству заключенных, создание независимой следственной группы с участием родственников убитых заключенных, гражданского общества, журналистов, представителей ООН и Красного Креста для расследования последних бунтов в таджикских колониях, опубликование полного списка жертв в колониях Худжанда и Вахдата, коренные реформы в системе исправительных учреждений Таджикистана, расследование угроз убийства политзаключенных, в том числе Махмадали Хаит и освобождение всех политзаключенных.

Такая же петиция была вручена таджикскими активистами представителям международных организаций в городе Вена, столицы Австрии.

Вайсиддин Одинаев, инициатор протестов 5 июня в беседе с сайтом "Ахбор” сообщил, что в Вене они провели пикеты протеста у зданий ОБСЕ, Еврокомиссии и международной правозащитной организации Международная Амнистия: "Мы не верим в официальную версию властей Таджикистана, которые обвиняют ИГ (ИГИЛ) в последнем бунте в колонии под городом Вахдат. То, что ИГ до сих пор не взял на себя ответственность за этот бунт, подливает еще больше масла в огонь наших сомнений. Мы хотим довести до международных организаций свою обеспокоенность ситуацией с заключенными, особенно с политзаключенными в таджикских колониях и побудить эти организации к более серьезному вмешательству в вопрос защиты не только прав, но и жизни заключенных в таджикских тюрьмах.”

Как сообщил Вайсиддин Одинаев, серия пикетов протеста таджикских активистов началась 3 июня с протеста у представительства Евросоюза в городе Бонн. А 4 июня таджикские активисты провели акцию протеста у офиса ОБСЕ в городе Вильнюс, столице Литвы.

За последние полгода в исправительных колониях Таджикистана случились два бунта, ставшие причиной гибели десятков заключенных.

7 ноября 2018 года в ходе подавления беспорядков в ИТК-3 города Худжанд, по официальным данным, погибли 23 заключенных и два надзирателя.

Ночью 19 мая новый бунт вспыхнул в колонии строгого режима под городом Вахдат, где, по официальным данным, погибли 29 заключенных и трое надзирателей. Среди погибших в Вахдатской колонии есть и известные представители оппозиции, в том числе ветераны ПИВТ Эшони Киёмиддин и Махсуми Абдусаттор и еще один член этой запрещенной партии из села Туткавул под городом Нурек Джонмахмад Боев. Власти утверждают, что их убили сторонники ИГИЛ.

Накануне Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности также выразила обеспоконость участившимися случаями возникновения бунтов и беспорядков в исправительных учреждениях страны и потребовала проведения тщательного расследования причин возникновения бунтов, привлечения к ответственности виновных лиц, информирования общественности о результатах таких расследований и допуска институтов гражданского общества, независимых экспертов, включая Международный Комитет Красного Креста, в места лишения свободы для проведения мониторинга.