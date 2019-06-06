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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Журналисту Радио «Озодлик» отказали во въезде в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Корреспондент узбекской службы Радио Свобода (Озодлик) в Москве Умид Бобоматов был выдворен из Узбекистана 4 июня сразу по прилету рейсом Москва – Ташкент.

В уведомлении, врученном Умиду Бобоматову в международном аэропорту имени Ислама Каримова без указания точной причины говорится, что журналисту «было отказано во въезде на территорию Республики Узбекистан».

Умид Бобоматов на своей странице в Facebook связал это решение узбекских властей со своей профессиональной журналистской деятельностью.

«Вчера, 4 июня по прилёту в аэропорт Ташкента меня сразу, без объяснений, протоколов, подписей и прочих формальностей, выдворили из страны. Один из сопровождавших меня четырех сотрудников, который узнал меня, успел только сказать "Извините, но это приказ сверху, мы маленькие люди. Вообще-то Узбекистан открывается, изменяется...».

Видимо не изменяется, если для них в стране, куда возвращаются даже обвиненные в терроризме и экстремизме, журналист, коим я являюсь, стал более опасной фигурой. Видимо не открывается, так как в последние несколько лет туда въезд закрывают в основном журналистам, правозащитникам и учёным, которые ищут правды. Видимо некоторые представители властей имеют свою правду. Жаль только одно - что страну, которую я люблю до боли, за которую проливали кровь мои предки (кстати, тоже "враги народа"), которую я хочу видеть развитой, технологичной, открытой и не боящейся говорить о себе правду, страну свободную от предрассудков и страха - эту страну кто-то считает своей вотчиной, своей собственностью и думает что имеет право решать кого пускать или не пускать.

Примечательно, что всю эту операцию с моим выдворением я воспринимаю как вызов, как предупреждение, как скрытую угрозу мне и моим коллегам, и она происходит на фоне громких разговоров о "открытости, преданности идеалам демократии, свободе слова и борьбе с коррупцией" в Узбекистане.
То есть меня не пустили в страну, в которой я спокойно бывал даже во времена И.Каримова. Значит что-то изменилось в последнее время... Мне так и не смогли объяснить причину, так и на бумажке, которую выдали кстати в аэропорту по прилёту и переговоров с фсбшниками, осталась неясной причина.

А причина одна - моя профессиональная журналистская деятельность, больше, думаю, "грехов" у меня нет», - написал журналист.

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