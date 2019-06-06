В Казахстане арестована вице-министр образования Эльмира Суханбердиева

- Казахстан, общество
- 11:29, 06 июня 2019
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- Обновлено: 11:53, 06 июня 2019 EnglishКыргызча
CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане арестована вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева, передает Zakon.kz.
Информацию подтвердили в пресс-службе столичного суда.
- Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Суханбердиевой Эльмиры, - сообщили в суде.
Арест санкционирован по 2 августа.
Накануне стало известно, что Нацбюро Казахстана по противодействию коррупции проводит расследование в отношении вице-министра образования и науки РК.
Эльмира Суханбердиева родилась в 1971 году. Трудовой стаж начинала с учителя истории в средней школе в городе Шевченко. В разные годы работала директором средней школы № 7 Илийского района Алматинской области, школы-лицея №60 Астаны, руководителем Управления образования Астаны. Пост вице-министра образования и науки РК занимает с апреля 2016 года, с перерывом на отпуск по уходу за ребенком.