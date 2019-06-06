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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде закрываются и замуровываются частные магазины (фото)
Предыстория: В центре Ашхабада закрываются частные магазины, кафе и салоны красоты

CA-NEWS (TM) -  В столице Туркменистана продолжают закрывать магазины и офисы, «не предусмотренные планом застройки столицы». В столичном районе Хитровка за две недели были закрыты десятки частных магазинов и различных сервисов, передает Хроника Туркменистана.

Предпринимателей вынудили не просто закрыть магазины, а полностью замуровать помещения, использовавшиеся для торговли и других услуг. Полицейские и проверяющие комиссии из мэрии предупредили, что в случае, если бывшие владельцы магазинов будут продавать товары из дома, то конфискуют и весь дом.

Около года назад с людей требовали подогнать свои магазины под установленные стандарты: установить козырьки, вставить пластиковые окна и двери и в обязательном порядке закупить витринные холодильники. Теперь, несмотря на выполнение всех предыдущих требований, их бизнес был закрыт.

Ни о каких компенсациях речи не идет, отмечет ХТ.

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