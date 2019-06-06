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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Председатель Мажилиса Казахстана прибыл с визитом в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин прибыл в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба узбекского парламента. Гостей встретил спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов.

Во ходе визита казахстанская делегация проведет переговоры с руководством двух палат Олий Мажлиса Узбекистана. В программе визита также посещение исторических достопримечательностей Самарканда.

Напомним, что в конце прошлого года спикер Законодательной палаты Узбекистана Нурдинжон Исмоилов впервые посетил Казахстан. Тогда законодательные палаты обеих стран подписали меморандум о сотрудничестве.

Согласно меморандуму Мажилис парламента Казахстана и Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана будут развивать межпарламентское сотрудничество.

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