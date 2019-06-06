ГУВД Ташкента: Законность следствия по факту гибели ребенка в результате аварии будет обеспечена

CA-NEWS (UZ) - Пресс-служба ГУВД Ташкента опубликовала на своей странице в соцсетях официальное сообщение, касающееся трагедии, разыгравшейся 4 июня в одном из дворов 11 квартала Юнусабадского района Ташкента.

"4 июня примерно в 18.30 часов на 11 квартале Юнусабадского района водитель автомобиля «Нексия-3» 42-летняя Т. Л. совершила наезд на подростков 12-летних А. Г., С. И. и С. Я., стоявших у обочины внутриквартальной дороги. В результате ДТП А. Г. скончался на месте. С. И. с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Третий мальчик, С. Я., был осмотрен амбулаторно, после чего его отпустили домой", - отмечается в сообщении ведомства.

По данным ГУВД,"с места происшествия водитель не скрылась, женщина находилась на месте и оказывала активное содействие в проведении следственных мероприятий".

Однако родственники погибшего мальчика рассказали в соцсетях накануне, 4 июня, что женщина, совершившая наезд, оставив машину, скрылась в своей квартире, откуда её забрали в РОВД прибывшие сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 266 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека») Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Данное дело взято на контроль. Законность следствия будет обеспечена. По итогам предварительного следствия будет вынесено законное решение, отметили в ведомстве.