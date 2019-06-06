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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева вручила удостоверение и знак почетного Сенатора первому президенту Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  6 июня первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наградили знаком Почетного Сенатора и вручили соответствующее удостоверение, передает Казинформ.

«Сегодня в истории Сената еще один особенный день - на прошедшем заседании депутаты единогласно приняли историческое решение по инициативе главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о присвоении статуса Почетного Сенатора Лидеру нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву», - сказала председатель Сената парламента РК Дарига Назарбаева, награждая первого президента.

«Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, это признание вашего труда в создании фундамента нашей государственности, определения пути стратегического развития страны, признанного во всем мире. За ваш созидательный вклад и профессионализм в формировании двухпалатного парламента, примите это в знак огромного уважения сенаторов к вам», - добавила Дарига Назарбаева.

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30 мая этого года на пленарном заседании Сената парламента РК было решено присвоить первому президенту Нурсултану Назарбаеву статус почетного Сенатора РК.

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