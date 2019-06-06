В Казахстане сменился представитель ЮНИСЕФ

CA-NEWS (KZ) - Артур ван Дизен назначен новым представителем Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, сменив на этом посту Юрия Оксамитного, который возглавлял представительство ЮНИСЕФ в РК в течение почти 4 лет.

Артур ван Дизен является гражданином Нидерландов. До назначения представителем странового офиса ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен занимал должность регионального советника ЮНИСЕФ по социальной политике на Ближнем Востоке и в Северной Африке (2015–2019), а также в качестве заместителя представителя ЮНИСЕФ в Таджикистане (2010-2015).

До работы в ЮНИСЕФ Артур ван Дизен работал в министерстве международного развития Великобритании, в ПРООН и в ряде международных НПО. Он работал и жил в странах Африки, Южной и Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Артур ван Дизен имеет более чем 25-летний опыт работы в области социальной политики, прикладных социальных исследований, мониторинга и оценки и управления программами. По образованию он социолог, имеет степень магистра Тилбургского университета в Нидерландах. Он женат и является отцом трех дочерей и сына.