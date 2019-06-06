В Узбекистане женщина пыталась продать своего новорожденного сына за $600

CA-NEWS (UZ) - В Касанском районе Кашкадарьинской области 23-летняя женщина задержана при попытке продажи своего новорожденного сына за $600.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, 4 июня в Касанском районе Кашкадарьинской области 23-летняя женщина была задержана при попытке продажи своего новорожденного сына 33-летнему жителю Каршинского района за 5 миллионов сумов (около $600).

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.