В Узбекистане женщина пыталась продать своего новорожденного сына за $600
- Узбекистан, происшествия
- 12:29, 06 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Касанском районе Кашкадарьинской области 23-летняя женщина задержана при попытке продажи своего новорожденного сына за $600.
По данным пресс-службы МВД Узбекистана, 4 июня в Касанском районе Кашкадарьинской области 23-летняя женщина была задержана при попытке продажи своего новорожденного сына 33-летнему жителю Каршинского района за 5 миллионов сумов (около $600).Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.