Британская компания Benoy представила свой вариант генплана Ташкента
- Узбекистан, общество
- 12:45, 06 июня 2019
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- Обновлено: 12:54, 06 июня 2019
CA-NEWS (UZ) - Британская компания Benoy представила публике генплан по строительству Ташкента, объекты которого будут расположены на левом берегу реки Чирчик.
В Facebook пользователи выложили генплан Benoy и идёт широкое обсуждение этой темы. Власти столицы пока никак не комментируют это.
Компания Benoy, специализирующася по архитектурному проектированию, уже презентовала на своем вебсайте этот проект. Он выполнен в режиме виртуального дизайна и по словам авторов учитывает комплекс потребностей современного города, от обеспечения зеленых зон до транспортных коммуникаций.
Согласно проекту, площадь "Нового Ташкента" составит 20 000 га, где смогут разместиться примерно 2 миллиона человек.
Площадь Ташкента составляет 33 500 га.