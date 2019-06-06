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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Британская компания Benoy представила свой вариант генплана Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Британская компания Benoy представила публике генплан по строительству Ташкента, объекты которого будут расположены на левом берегу реки Чирчик.

В Facebook пользователи выложили генплан Benoy и идёт широкое обсуждение этой темы. Власти столицы пока никак не комментируют это.

Компания Benoy, специализирующася по архитектурному проектированию, уже презентовала на своем вебсайте этот проект. Он выполнен в режиме виртуального дизайна и по словам авторов учитывает комплекс потребностей современного города, от обеспечения зеленых зон до транспортных коммуникаций.

Согласно проекту, площадь "Нового Ташкента" составит 20 000 га, где смогут разместиться примерно 2 миллиона человек.

Площадь Ташкента составляет 33 500 га.


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