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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев рассказал о реакции других государств на свою отставку

CA-NEWS (KZ) -  На пленарном заседании Сената парламента РК первый президент Нурсултан Назарбаев поблагодарил сенаторов за врученный ему знак "Почетный сенатор" и рассказал о реакции других государств на свою отставку, передает Zakon.kz.

"Когда я решил остановить свои полномочия, я получил от всех глав государств письма или звонки. Я сам удивился, что такая реакция была. Именно реакция та, что мы снова всем показали пример, как надо решать вопросы транзита власти", - сказал он.

"Вручение звания "Почетного Сенатора" и ваше решение - большая честь и я благодарю от души и от сердца. Со многими из вас я работаю давно, и буду продолжать работать, не волнуйтесь", - добавил Назарбаев.

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