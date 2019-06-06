Сильные дожди и град прошли в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - 5 июня в Ташкенте прошли проливные дожди и град величиной с крупный горох. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На видео, выложенных очевидцами в соцсетях, можно увидеть град и потопы в домах и кафе после сильных ливневых дождей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Град в Ташкнте. #Хайит#гроза#ташкент#ночь#женазарулём#итакстрашно#кофе#ветер ... Публикация от хуршид сабиров (@hurshid9999)5 Июн 2019 в 11:02 PDT

МЧС и администрация города Ташкента пока не предоставили официальной информации по этому поводу.

Ранее, 5-7 апреля аналогичные наводнения произошли в Кашкадарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской и Сурхандарьинской областях после сильных дождей.

И только спустя 4 дня после происшествия, 8 апреля, МЧС Узбекистана обнародовало официальную информацию о последствиях наводнений в Узбекистане.

Тогда в областях страны были затоплены десятки домов, а селевыми потоками унесло легковые автомобили.