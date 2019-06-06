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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сильные дожди и град прошли в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  5 июня в Ташкенте прошли проливные дожди и град величиной с крупный горох. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На видео, выложенных очевидцами в соцсетях, можно увидеть град и потопы в домах и кафе после сильных ливневых дождей.

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Град в Ташкнте. #Хайит#гроза#ташкент#ночь#женазарулём#итакстрашно#кофе#ветер ...

Публикация от хуршид сабиров (@hurshid9999)5 Июн 2019 в 11:02 PDT

МЧС и администрация города Ташкента пока не предоставили официальной информации по этому поводу.

Ранее, 5-7 апреля аналогичные наводнения произошли в Кашкадарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской и Сурхандарьинской областях после сильных дождей.

И только спустя 4 дня после происшествия, 8 апреля, МЧС Узбекистана обнародовало официальную информацию о последствиях наводнений в Узбекистане.

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Ташкент наши дни) #дождь #домо #град #ташкент #2019 #sq #рулит

Публикация от Окил Мирзабаев (@okil_0111)5 Июн 2019 в 10:00 PDT

Тогда в областях страны были затоплены десятки домов, а селевыми потоками унесло легковые автомобили.

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