Сильные дожди и град прошли в Ташкенте

- Узбекистан, погода
- 13:28, 06 июня 2019
- Просмотров: 801
CA-NEWS (UZ) - 5 июня в Ташкенте прошли проливные дожди и град величиной с крупный горох. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
На видео, выложенных очевидцами в соцсетях, можно увидеть град и потопы в домах и кафе после сильных ливневых дождей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Град в Ташкнте. #Хайит#гроза#ташкент#ночь#женазарулём#итакстрашно#кофе#ветер ...
МЧС и администрация города Ташкента пока не предоставили официальной информации по этому поводу.
Ранее, 5-7 апреля аналогичные наводнения произошли в Кашкадарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской и Сурхандарьинской областях после сильных дождей.
И только спустя 4 дня после происшествия, 8 апреля, МЧС Узбекистана обнародовало официальную информацию о последствиях наводнений в Узбекистане.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ташкент наши дни) #дождь #домо #град #ташкент #2019 #sq #рулит
Тогда в областях страны были затоплены десятки домов, а селевыми потоками унесло легковые автомобили.