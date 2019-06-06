Всемирный банк выделит $30 миллионов на улучшение водоснабжения в Душанбе

Всемирный банк

CA-NEWS (TJ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка 5 июня утвердил финансирование в размере $30 млн из средств Международной ассоциации развития в виде гранта для реализации проекта по водоснабжению и водоотведению Душанбе, который будет способствовать улучшению состояния инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, принеся пользу жителям отдельных районов столицы Таджикистана г. Душанбе. Со стороны местного исполнительного органа государственной власти г. Душанбе также будет выделено дополнительное финансирование в размере $2 млн.



«Вкладывая инвестиции в улучшение качества оказываемых коммунальных услуг, таких как безопасное и надежное водоснабжение, Всемирный банк тем самым поддерживает усилия Таджикистана по развитию здорового и продуктивного человеческого капитала», - заявил Ян-Петер Олтерс, постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане, - «Проект будет не только инвестировать в улучшение состояния инфраструктуры, но и сосредоточен на укреплении потенциала поставщика услуг, коммунального предприятия ГУП «Душанбеводоканал», в целях того, чтобы оно устойчиво функционировало и было надлежащим образом оснащено для оказания услуг населению более высокого качества».

Столица расширяется быстрыми темпами: настоящим ожидается, что население Душанбе в 846000 жителей, и его нынешняя территория в 12700 га, увеличатся вдвое к 2040 году, что в свою очередь потребует вложения значительных инвестиций в инфраструктуру, в том числе в системы водоснабжения и канализации.

Согласно результатам проведенного недавно исследования, 98 процентов домохозяйств в г. Душанбе имеют доступ к улучшенным источникам воды, но при этом только 61 процент жителей имеют доступ к воде, когда они в ней нуждаются. В связи с устаревшей инфраструктурой, потери воды являются значительными, и ее обслуживание зачастую не осуществляется.

Новый проект будет реализован в районе Сино г. Душанбе, крупнейшем и наиболее густо населенном районе города, с населением около 350000 человек. Это позволит повысить надежность и безопасность водоснабжения на отдельно взятых территориях за счет финансирования капитального ремонта инфраструктуры, такой как водопроводные трубы и подкачивающие насосы, а также строительства резервуаров запаса воды. Благодаря проекту также будет предотвращено переполнение канализационных сетей во время экстремальных погодных явлений и загрязнение воды, в результате замены канализационных коллекторов и труб.

Кроме того, проект поможет укрепить институциональный потенциал, включая финансовое управление коммунального предприятия ГУП «Душанбеводоканал», а также профинансирует установку бытовых счетчиков воды в целях повышения экономии воды, облегчив тем самым проведение мониторинга и выставление счетов за потребление воды. Данный компонент проекта будет дополнен проектом, финансируемым за счет средств Азиатского банка развития, который направлен на повышение эффективности деятельности ГУП «Душанбеводоканал».

В рамках реализации проекта также будет оказываться поддержка осуществлению приоритетной инвестиционной программы правительства, оцениваемой более чем в 150 миллионов долларов США, по реабилитации и модернизации существующей сети водоснабжения в городе Душанбе

Начиная с 2002 года, Всемирный банк инвестировал около 50 миллионов долларов США в повышение надежности и безопасности питьевой воды для жителей г. Душанбе. Данная поддержка носила различный характер, начиная от принятия чрезвычайных мер, направленных на обеззараживание воды, до реконструкции крупных водоочистных станций, таких как Напорная и Самотечная, в целях повышения безопасности воды и надежности услуг водоснабжения, а также установки счетчиков воды для повышения эффективности использования воды и выставления счетов.

Портфель действующих проектов Всемирного банка в Таджикистане включает в себя 17 проектов с чистым объемом зарезервированных средств в размере 683 млн. долларов США. Всемирный банк остается приверженным оказанию поддержки Таджикистану, который стремится улучшить жизнь своего народа и удовлетворять чаяния его молодого и растущего населения.