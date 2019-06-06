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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия отменила ограничения на ввоз мяса птицы и яиц из Северного Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  3 июня отменены временные ограничения на экспорт в Россию из Северо-Казахстанской области живой птицы и инкубационного яйца. На данный момент 5 птицефабрик региона снова могут поставлять свою продукцию в приграничные регионы, сообщает пресс-служба палаты предпринимателей СКО.

В связи с регистрацией очагов болезни Ньюкасла на территории Северо-Казахстанской области Айыртауского района, Елецкого округа с 26 сентября прошлого года, Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт живой птицы и инкубационного яйца. Также в то время под запрет попали мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, гарантирующую разрушение вируса болезни Ньюкасла, кормов и кормовых добавок для птиц, оборудования для содержания, убоя и разделки птиц бывшего в употреблении, а также транзит живой птицы из СКО по территории Российской Федерации.

«Принимая во внимание улучшение эпизоотической обстановки на территории нашей области, а также проведение комплекса ветеринарных мероприятий и внедрение программ оздоровления и регионализации, Россельхознадзор снял запрет на ввоз птицы и птицеводческой продукции из СКО в Россию», - отметил начальник отдела АПК палаты предпринимателей СКО Бауыржан Ахметаев.

Всего в СКО на данный момент работают 7 птицефабрик, из них поставку своей продукции, а именно яйца, осуществляют 5 предприятий.

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