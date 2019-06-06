В Германии арестовали двух граждан Монголии, перевозивших 70 кг героина на дипломатической машине

CA-NEWS (MNG) - В Германии арестовали двух монгольских дипломатов с 70 кг героина в машине, сообщают немецкие СМИ.

В таможне Германии заявляют, что их сотрудники остановили машину с дипломатическими номерами, выезжавшую с Чехии. В машине находилось двое граждан Монголии.

В официальном сообщении говорится, что двое граждан показывали свои дипломатические удостоверения и утверждали, что их нельзя обыскивать. Министерство иностранных дел Германии сообщило, что двое мужчин и их машина не была аккредитована в Германии, и, следовательно они не обладали дипломатическим иммунитетом.

Сотрудники таможни обнаружили в машине две сумки с 140 пакетами по 500 грамм героина в каждой. Двое граждан Монголии были задержаны, а их машина конфискована.

На данный момент за разбирательство дела взялась прокуратура Дрездена.