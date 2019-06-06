Президент Туркменистана дал садака за счет гонораров от своих книг

CA-NEWS (TM) - 4 июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал той-садака в честь месяца Оразы, за счет авторских гонораров за написанные им книги, передает ТДХ.

Перед тем, как прибыть в мечеть, Бердымухамедов посетил мавзолей первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, где возложил венок.

Затем в мечети, расположенной в селе Кипчак был дан праздничный садака.

«Да примет Всевышний молитвы, садака, данные в священный месяц Ораза», – сказал Бердымухамедов, обращаясь к собравшимся.

«Туркмены — народ мудрый, щедрый, великодушный, трудолюбивый, приветливый, дружелюбный, которому присущи душевная чистота, национальная гордость, милосердие по отношению к тем, кто нуждается в помощи», — заявил президент.

В конце трапезы он «тепло попрощался с собравшимися и отбыл с места событий».