Президент Туркменистана дал садака за счет гонораров от своих книг

- Туркменистан, общество
- 14:44, 06 июня 2019
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- Обновлено: 14:50, 06 июня 2019 English
CA-NEWS (TM) - 4 июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал той-садака в честь месяца Оразы, за счет авторских гонораров за написанные им книги, передает ТДХ.
Перед тем, как прибыть в мечеть, Бердымухамедов посетил мавзолей первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, где возложил венок.
Затем в мечети, расположенной в селе Кипчак был дан праздничный садака.
«Да примет Всевышний молитвы, садака, данные в священный месяц Ораза», – сказал Бердымухамедов, обращаясь к собравшимся.
«Туркмены — народ мудрый, щедрый, великодушный, трудолюбивый, приветливый, дружелюбный, которому присущи душевная чистота, национальная гордость, милосердие по отношению к тем, кто нуждается в помощи», — заявил президент.
В конце трапезы он «тепло попрощался с собравшимися и отбыл с места событий».