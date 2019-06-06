Вынесен приговор директору Кокандского колледжа, в котором изнасиловали учащихся

CA-NEWS (UZ) - На прошлой неделе суд города Коканда вынес приговор директору Кокандского специализированного профессионального колледжа легкой промышленности, а также завскладом этого учреждения и одному человеку, не имеющего к колледжу никакого отношения.

В судебных документах уточняется, что директор колледжа и два других обвиняемых были признаны виновными растрате, злоупотреблении, служебным положении и должностном подлоге, сообщает centralasian.org.

Осенью 2018 года директор колледжа был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положении и растрате, а несколько сотрудников заведения были задержаны по подозрению в изнасиловании.

В октябре 2018 года сообщалось, что нескольким сотрудника колледжа было предъявлено обвинение в изнасиловании учащихся .

В этом колледже обучаются около 200 девочек с трудным поведением с различных областей страны.

По словам источника, в приговоре суда значатся директор колледжа Рано Юлдашева, завскладом Одил Шерматов и еще один гражданин Хатам Исмаилов. Все они обвиняются по статьям 167 (Хищение путем присвоения или растраты), статьи 209 (Должностной подлог), статьи 207 (Должностная халатность) и статьи 184 (Уклонение от налогов ) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Согласно документу, обвинения нашли свои подтверждения, а обвиняемые были оштрафованы на суммы от 25 до 73 миллионов сумов ( от $3 тыс до $9 тыс) и освобождены из зала суда.

Сотрудники колледжа были арестованы 14 октября прошлого года во время рейда группы из примерно 50 сотрудников правоохранительных органов. Рейд был проведён в колледже в сентябре прошлого года после анонимного заявления, в котором было сказано, что 16-летняя девочка, которая училась в колледже, забеременела. В результате рейда директор колледжа был арестован за злоупотребление служебным положением, а несколько коллег-мужчин были обвинены в сексуальных домогательствах.

Сотрудник правоохранительных органов из Ферганской области сообщил, что в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по обвинениям в «изнасиловании», «неестественном удовлетворении сексуальных потребностей», «развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет», «злоупотребление служебным положением и получение взятки».

Генеральная прокуратура тогда подтвердила возбуждение уголовных дел и проведение предварительного следствия, но не стала раскрывать дополнительных подробностей. Однако, в судебных документах, полученных 4 июня, не указываются обвинения в изнасиловании, которые стали толчками для ареста трёх людей.

По словам источника в правоохранительных органах, судебные заседания по обвинениям в изнасиловании проходили в закрытом режиме и по ним уже назначены наказания. Но, в судебных документах пока нет информации о том, по каким статьям обвинён каждый из подсудимых и какое наказание им было назначено.

Как сообщил источник, все обвиняемые были освобождены из зала суда и вернулись домой.