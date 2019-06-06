Актёр Александр Панкратов-Чёрный потерял сознание на съёмках и попал в реанимацию
- Азия и мир, общество
- 14:58, 06 июня 2019
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CA-NEWS (CA) - Александр Панкратов-Черный потерял сознание на съемочной площадке сериала «ИП Пирогова», сообщает телеграм-канал Mash.
Съемочная группа, как утверждается, заканчивала снимать одну из сцен с участием актера, играющего отца главной героини. Врачи оценивают состояние Панкратова-Черного как стабильно тяжелое.
Александру Панкратову-Черному в июне исполнится 70 лет.