Актёр Александр Панкратов-Чёрный потерял сознание на съёмках и попал в реанимацию

Азия и мир, общество

14:58, 06 июня 2019

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CA-NEWS (CA) - Александр Панкратов-Черный потерял сознание на съемочной площадке сериала «ИП Пирогова», сообщает телеграм-канал Mash. Съемочная группа, как утверждается, заканчивала снимать одну из сцен с участием актера, играющего отца главной героини. Врачи оценивают состояние Панкратова-Черного как стабильно тяжелое. Александру Панкратову-Черному в июне исполнится 70 лет.