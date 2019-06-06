Таджикистан находится в глубоком кризисе по правам человека, - доклад Норвежского Хельсинского комитета

CA-NEWS (TJ) - Норвежский Хельсинский комитет (НХК) представил доклад, который должен рассмотреть Таджикистан на своей 126-й сессии в Женеве в июле 2019 года.

Обзор по Таджикистану считается особенно важным в этом году. Репрессии против всей политической оппозиции имели место со времени последнего обзора страны в Комитете по правам человека в 2013 году. Норвежский Хельсинский комитет (НХК) рассматривает действия власти как организованную кампанию по обеспечению полного контроля за политической жизнью в стране президентом и его ближайшим кругом.

«В нашем докладе подробно описаны тревожные случаи длительного лишения свободы без справедливого судебного разбирательства, применение пыток и похищения за рубежом членов оппозиции», - сказал Мариус Фоссум, региональный представитель НХК в Центральной Азии и добавил: Таджикистан находится в глубоком кризисе в области прав человека.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон инициировал репрессии, чтобы привести контроль над политической жизнью в стране к стандартам более репрессивных режимов, таких как Узбекистан и Туркменистан. Тем временем соседний Узбекистан предпринял серьезные шаги в прямо противоположном направлении, оставив Таджикистан на дне с самыми изолированными и отсталыми режимами на планете, - говорит старший советник Норвежского Хельсинского комитета Ивар Дейл в Женеве.

В докладе НХК дается краткий обзор различных оппозиционных партий и групп в Таджикистане и процесса, приведшего к объявлению их “экстремистскими” и запрещению правительством Таджикистана, выезду активистов оппозиции из страны во время репрессий, а также массовым арестам и приговорам от 20 лет до пожизненного заключения, вынесенным в ходе закрытых судебных процессов в Душанбе.

«Одним из самых возмутительных действий властей стало то, что один из адвокатов, имевший смелость работать с оппозицией, сам был приговорен к 28 годам лишения свободы», - говорится в докладе.

Обзор Комитета ООН по правам человека состоится 2-3 июля в Женеве. В преддверии обзора Национальный комитет примет участие в брифинге для членов комитета, на котором таджикским активистам также будет предоставлена возможность проинформировать комитет о последних событиях. Таджикистан будет представлен правительственной делегацией, которая ответит на вопросы комитета.

Норвежский Хельсинкский комитет был создан в 1977 году. Основывает свою деятельность на Хельсинкских соглашениях, которые были подписаны более чем 35 европейскими и североамериканскими государствами на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году.