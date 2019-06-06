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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматинской области двое детей скончались от удара током

CA-NEWS (KZ) -  5 июня в Алматинской области от удара током скончались двое детей. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает МИА Казинформ.

«В селе Енбекшиарал, оставшиеся без присмотра взрослых, несовершеннолетние, при невыясненных обстоятельствах упали в колодец. Их ударило током от оголенного провода глубинного насоса, дети скончались на месте»,­ - сказал Владимир Беккер.

Согласно озвученным сведениям, погибшие Б. Асембай, 2008 года рождения и Ж. Асембай, 2011 года рождения.

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