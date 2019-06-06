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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мигрант из Узбекистана познакомился в интернете с женщиной и убил её ради наживы в Новосибирске

CA-NEWS (UZ) -  Тело 36-летней женщины обнаружили 2 июня в одной из квартир Горского жилмассива; по подозрению в убийстве полиция задержала гражданина Узбекистана.

Нелегальный мигрант из Узбекистана подозревается в убийстве жительницы Новосибирска, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Убийство 36-летней женщины произошло 1 июня 2019 года. По данным следствия, 28-летний гражданин Узбекистана, нелегально проживавший на территории России, задумал ограбить женщину, с которой познакомился в интернете, для чего пригласил её на съёмную квартиру.

Во время «свидания» нелегал несколько раз ударил женщину ножом, после чего сбежал, прихватив с собой её деньги и ценные вещи.

Тело женщины было обнаружено на следующий день. По горячим следам правоохранители сумели установить личность подозреваемого и задержать его. В рамках расследования эксперты-криминалисты провели ряд исследований, выявив доказательства вины задержанного мужчины.

Во время допросов мигрант дал признательные показания. На данный момент мужчина находится под стражей.

Если вина подозреваемого будет доказана в судебном порядке, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 и 15 лет по статьям «убийство» и «разбой» соответственно.

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