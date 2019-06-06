Узбекистан предпринял серьезные шаги в защите прав человека, оставив Таджикистан на дне - доклад

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан предпринял серьезные шаги в защите прав человека, оставив Таджикистан на дне с самыми изолированными и отсталыми режимами на планете». Об этом говорится в альтернативном докладе о соблюдении прав человека в республике, подготовленном Норвежским Хельсинкским комитетом (НХК) и представленном Комитету ООН по правам человека.

«В нашем докладе подробно описаны тревожные случаи длительного лишения свободы без справедливого судебного разбирательства, применение пыток и похищения за рубежом членов оппозиции», - сказал Мариус Фоссум, региональный представитель НХК в Центральной Азии.

«Таджикистан находится в глубоком кризисе в области прав человека. Горькая ирония в том, что президент Рахмон инициировал эти репрессии, чтобы привести свой контроль над политической жизнью в стране к стандартам более репрессивных режимов, таких как Узбекистан и Туркменистан», - говорит старший советник Ивар Дейл в Женеве. Тем временем соседний Узбекистан предпринял серьезные шаги в прямо противоположном направлении, оставив Таджикистан на дне с самыми изолированными и отсталыми режимами на планете».

Обзор Комитета ООН по правам человека состоится 2-3 июля в Женеве. В преддверии обзора Национальный комитет примет участие в брифинге для членов комитета, на котором таджикским активистам также будет предоставлена возможность проинформировать комитет о последних событиях. Таджикистан будет представлен правительственной делегацией, которая ответит на вопросы комитета.

Норвежский Хельсинкский комитет был создан в 1977 году. Основывает свою деятельность на Хельсинкских соглашениях, которые были подписаны более чем 35 европейскими и североамериканскими государствами на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году.