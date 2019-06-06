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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане после проверки на безопасность запретили эксплуатацию 11 теплоходов

CA-NEWS (KZ) -  1 июня комитетом транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК проведена проверка пассажирских судов курсирующих по реке Есиль в черте города Нур-Султан. По итогам выявленных нарушений, запрещено к эксплуатации 11 судов, передает пресс-служба МИИР РК.

Также выданы предписания о немедленном устранении нарушений влияющих на безопасную эксплуатацию судов и привлечены к административной ответственности 3 должностных лица ГККП ПХ «ЖАСНУР».

По итогам осмотра судов, были выявлены грубые нарушения, угрожающие безопасности жизни и здоровью людей, а также загрязнению окружающей среды.

Так, при осмотре пассажирских судов «Астана» и «2» вместимостью 45 и 65 человек, установлены нарушения:

- место основного рулевого управления не обеспечено круговым обзором;

- наличие утечек топлива из машинных отделений;

- неправильное ведение судовых документов, а также отсутствие некоторых из них.

Такие же нарушения были выявлены при осмотре 2 самоходных буксиров этой организации.

Кроме того, были приостановлены 7 плавучих дебаркадеров, предназначенных для швартовки и обслуживания пассажирских или грузовых судов, которые не прошли ежегодное техническое освидетельствование.

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