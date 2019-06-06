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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгол выиграл балетный турнир в Нью-Йорке

CA-NEWS (MNG) -  Мөнх-Эрдэнийн Тэлмэн, юный монгол завоевал золотую медаль мирового балетного турнира “World Ballet Grand Prix” по бальным танцам, передает khadlan.mn.

Турнир проходил в американском городе Нью-Йорк с 30 мая по 2 июня.

Кроме золотой медали, он получил 100% грантов в размере 60 тыс.долларов США школы Kirov's Academy of Ballet. Kirov's Academy of Ballet (Кировская академия балета) — школа классического танца, основанная в Вашингтоне в 1990 году. Художественным руководителем учебного заведения является бывший балетмейстер Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова Олег Виноградов.

Школа играет определённую роль в культурной жизни Вашингтона, её учащихся приглашают выступать в местных культурных программах и мероприятиях. Кстати, учившиеся в академии Джей Ким и Эшли Кантерна являются обладателями 10 золотых медалей (9 и 1 соответственно) на чемпионатах мира по бальным танцам.

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Среди жюри были Юрий Григорович - Президент МФБК, Народный артист СССР, Президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Государственного академического Большого театра России и профессор Московской государственной академии хореографии и Сергей Усанов - Генеральный директор МФБК и первый вице-президент Международного союза деятелей хореографии.

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