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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Банки Туркменистана прекратили оказывать услуги по денежным переводам внутри страны

CA-NEWS (TM) -  Начиная с апреля этого года банки Туркменистана прекратили оказывать услуги по денежным переводам внутри страны, передает Азатлык.

«Коммерческий банк Туркменистана «Halkbank» в апреле прекратила предоставлять услугу «Гырат». Это была единственная услуга по денежным переводам в национальной валюте внутри страны, с приостановкой которой в банках страны не осталось никакой возможности осуществлять перевод денег.

Теперь на территории страны единственным способом отправки денег остается почтовый перевод, при отправке денег с которым взимается 10-% комиссия за услуги.

Кроме того почтовые переводы людям приходится ждать по несколько недель.

Получить комментарии в «Halkbank» не удалось, отмечает Азатлык.

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