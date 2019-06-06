Банки Туркменистана прекратили оказывать услуги по денежным переводам внутри страны
- Туркменистан, общество
- 16:20, 06 июня 2019
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CA-NEWS (TM) - Начиная с апреля этого года банки Туркменистана прекратили оказывать услуги по денежным переводам внутри страны, передает Азатлык.
«Коммерческий банк Туркменистана «Halkbank» в апреле прекратила предоставлять услугу «Гырат». Это была единственная услуга по денежным переводам в национальной валюте внутри страны, с приостановкой которой в банках страны не осталось никакой возможности осуществлять перевод денег.
Теперь на территории страны единственным способом отправки денег остается почтовый перевод, при отправке денег с которым взимается 10-% комиссия за услуги.
Кроме того почтовые переводы людям приходится ждать по несколько недель.
Получить комментарии в «Halkbank» не удалось, отмечает Азатлык.