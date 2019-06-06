Сильнейший ветер с грозой раскачал кабинки колеса обозрения в Ташкенте (видео)
- Узбекистан, погода
- 16:16, 06 июня 2019
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- Обновлено: 16:23, 06 июня 2019
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в парке отдыха "Ашхабад" во время сильной грозы с ветром кабинки колеса обозрения начали сильно раскачиваться.
В соцсетях пользователи выложили фото с места события. На видео видно, как несколько сотрудников аттракциона вручную останавливают сильно раскачивающиеся на ветру кабинки и помогают людям выйти из них.
Внезапная сильная гроза застала врасплох отдыхающих. Многие из тех, кто оказался в этот момент в парке, собрались под укрытием, слышен десткий плач и крики.
Как сообщили местные СМИ, в результате стихии никто не пострадал.