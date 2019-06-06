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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Между Казахстаном и Сингапуром будет создана зона свободной торговли
Министр торговли и промышленности Сингапура Ко По Кун и министр финансов РК Алихан Смаилов
Министр торговли и промышленности Сингапура Ко По Кун и министр финансов РК Алихан Смаилов

CA-NEWS (KZ) -  Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с министром торговли и промышленности Сингапура Ко По Кун. В ходе встречи обсуждены вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. В частности, внимание уделено Соглашению о свободной торговле услугами и инвестициях между двумя странами, сообщает сайт премьер-министра РК.

«Мы располагаем большим потенциалом для наращивания объемов товарооборота, этому будет способствовать формируемая зона свободной торговли. Договор об этом мы планируем подписать осенью текущего года. Будущее Соглашение станет важным инструментом наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами», - сказал А.Смаилов.

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