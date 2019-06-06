Фото дня: В Узбекистане начало июня выдалось богатым на осадки
- Узбекистан, погода
- 17:01, 06 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 6 июня, по прогнозам синоптиков, которые опубликовала администрация Ташкента на своем Телеграм-канале, в столице вновь ожидается переменная облачность, временами осадки, а также гром и молния.
Администрация города просит гостей и жителей столицы во время сильных порывов ветра не находится под деревьями и не оставляйте там свои автомобили.
В случае обнаружения большого скопления воды в результате осадков, просят обращаться по номерам 1050, 1055.