РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Чиновник Минтранса Таджикистана бежал из страны с 17 тыс. евро авиакомпании «Таджик Эйр», которые он присвоил

CA-NEWS (TJ) -  Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении экс-начальника юридического отдела министерства транспорта страны, передает Радио Озоди.

Речь идет о Зафаре Хафизове, который обвиняется в том, что он якобы присвоил свыше 180 тыс сомони (около 17 тыс. евро) средств государственной авиакомпании «Таджик Эйр» и не являлся в суд, на котором должен был представлять интересы национального перевозчика, что привело к поражению в суде.

Сообщается, что на ежегодном заседании правительства глава государства выразил озабоченность судебным спором между «Таджик Эйр» и его литовским партнером.

Местонахождение Зафара Хафизова неизвестно. Представители национального авиаперевозчика утверждают, что он бежал из страны.

Один из сотрудников «Таджик Эйр» сообщил 6 июня в Высшем экономическом суде, что Зафар Хафизов был уполномочен представлять интересы авиакомпании на судебном споре с компанией «Скайроуд Лизинг» в Арбитражном суде Вильнюса (Литва). Однако, по его словам, Хафизов не участвовал в заседаниях, что привело к тому, что «Таджик Эйр» потерпел фиаско в суде и авиакомпанию обязали выплатить 20 млн долларов в пользу литовской компании.

В отношении Зафара Хафизова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 322 (Халатность) УК РТ.

По словам источника, компания «Таджик Эйр» сотрудничала с литовской компанией «Скайроуд Лизинг» с 2009 года. Последняя предоставила в лизинг национальному перевозчику два лайнера Boeing.

Однако пути партнеров разошлись на почве спора вокруг оплаты лизинга и процентов на общую сумму 20 млн долларов. Свой спор они продолжили в суде и 25 апреля 2018 года Арбитражный суд Литвы обязал «Таджик Эйр» выплатить эту сумму. Обжалование данного решения со стороны авиакомпании в суде Литвы было отклонено.

Экономический суд города Душанбе не признал решения Арбитражного суда Вильнюса и призвал литовскую компанию к ответу в Высшем арбитражном суде Таджикистана.

Решение арбитражного суда иностранных государств должно быть признано судами Таджикистана и должен быть выдан исполнительный лист. В противном случае решение суда иностранного государства не имеет юридической силы в Таджикистане.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистане прилетевших на каникулы студентов забирают в армию
  • Дочь президента Узбекистана выложила фото, на которой Шавкат Мирзиёев готовит плов
  • В Монголии будут снова акклиматизированы лошади Пржевальского из пражского зоопарка
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×