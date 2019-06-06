Чиновник Минтранса Таджикистана бежал из страны с 17 тыс. евро авиакомпании «Таджик Эйр», которые он присвоил

CA-NEWS (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении экс-начальника юридического отдела министерства транспорта страны, передает Радио Озоди.

Речь идет о Зафаре Хафизове, который обвиняется в том, что он якобы присвоил свыше 180 тыс сомони (около 17 тыс. евро) средств государственной авиакомпании «Таджик Эйр» и не являлся в суд, на котором должен был представлять интересы национального перевозчика, что привело к поражению в суде.

Сообщается, что на ежегодном заседании правительства глава государства выразил озабоченность судебным спором между «Таджик Эйр» и его литовским партнером.

Местонахождение Зафара Хафизова неизвестно. Представители национального авиаперевозчика утверждают, что он бежал из страны.

Один из сотрудников «Таджик Эйр» сообщил 6 июня в Высшем экономическом суде, что Зафар Хафизов был уполномочен представлять интересы авиакомпании на судебном споре с компанией «Скайроуд Лизинг» в Арбитражном суде Вильнюса (Литва). Однако, по его словам, Хафизов не участвовал в заседаниях, что привело к тому, что «Таджик Эйр» потерпел фиаско в суде и авиакомпанию обязали выплатить 20 млн долларов в пользу литовской компании.

В отношении Зафара Хафизова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 322 (Халатность) УК РТ.

По словам источника, компания «Таджик Эйр» сотрудничала с литовской компанией «Скайроуд Лизинг» с 2009 года. Последняя предоставила в лизинг национальному перевозчику два лайнера Boeing.

Однако пути партнеров разошлись на почве спора вокруг оплаты лизинга и процентов на общую сумму 20 млн долларов. Свой спор они продолжили в суде и 25 апреля 2018 года Арбитражный суд Литвы обязал «Таджик Эйр» выплатить эту сумму. Обжалование данного решения со стороны авиакомпании в суде Литвы было отклонено.

Экономический суд города Душанбе не признал решения Арбитражного суда Вильнюса и призвал литовскую компанию к ответу в Высшем арбитражном суде Таджикистана.

Решение арбитражного суда иностранных государств должно быть признано судами Таджикистана и должен быть выдан исполнительный лист. В противном случае решение суда иностранного государства не имеет юридической силы в Таджикистане.