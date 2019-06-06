Младший зять президента Узбекистана разместил семейное фото в Instagram
- Узбекистан, общество
- 17:10, 06 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - Отабек Умаров, супруг младшей дочери президента Узбекистана Шахнозқ Мирзиёевой выложил свою семейную фотографию на странице в Instagram.
В комментарии под фото Отабек Умаров поздравил всех с праздником Рамазана.
Фотография собрала около 40 тысяч лайков от подписчиков, оставлены более пятисот комментариев.
Напомним, что 4 июня старшая дочь президента Саида Мирзиёева поместила фотографию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за приготовлением предпраздничного плова.
Фото собрало за считанные минуты 17 000 лайков и более 2500 комментариев.