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  6 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Тендер по строительству АЭС в Казахстане не проводят и не планируют, - минэнерго

CA-NEWS (KZ) -  Информация о переговорах Казахстана по поводу строительства АЭС с южнокорейскими компаниями не соответствует действительности. Работы по разработке технико-экономического обоснования строительства АЭС в Казахстане не ведутся, заявили в министерстве энергетики, передает informburo.

"Международный тендер на участие в проекте строительства АЭС в Казахстане не проводится и не планируется. Решительно заявляем, что любые решения по развитию энергетического сектора будут приниматься только в строгом соответствии с законодательством РК и с учётом мнения населения", – сказал официальный представитель министерства Нурлыбек Женисбек.

Ранее в СМИ появилась информация, что за тендер на строительство двух АЭС в Казахстане поборются компании США, Китая, России, Южной Кореи и французско-японский консорциум.

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