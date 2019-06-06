В Нур-Султане директор оборудовал бильярдную в подвале школы

CA-NEWS (KZ) - В одной из школ Нур-Султана директор оборудовал подвальное помещение под бильярдную. Об этом сообщила глава столичного департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жазира Жылкышиева, передает Tengrinews.kz.

"Поступила жалоба на администрацию школы-лицея. Согласно сообщению, директор оборудовал бильярдную на цокольном этаже. В тот же день сотрудниками проектного офиса совершен выезд на объект, и информация подтвердилась. В подвальном помещении, не доступном для учеников и родителей, в небольшой комнате установлены бильярдный стол и мягкая мебель", - рассказала Жылкышиева.

Со слов администрации, школа таким образом организовала бильярдный кружок для учащихся.

"Да, игра в бильярд является видом спорта. Однако действительно ли кабинет оборудован для детей, еще стоит уточнить. По внешним признакам помещение не выглядит как детский спортивный кружок", - отметила она.