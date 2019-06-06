Таджикистан провел в Вене очередное заседание ФСОБ ОБСЕ

CA-NEWS (TJ) - Очередное пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), посвященное вопросам реализации Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 состоялось 5 июня в Вене под председательством Таджикистана.

Представляя концепцию пленарного заседания, председатель ФСОБ ОБСЕ, постоянный представитель РТ при ОБСЕ Идибек Каландар отметил положительный сдвиг в странах-участницах ОБСЕ в осознании роли женщин в повышении эффективности сектора безопасности.

Представитель Таджикистана отметил важность участия женщин в процессе принятия решений, основываясь на Всеобъемлющую концепцию безопасности ОБСЕ и другие рамочные политические документы Организации, призванные стимулировать реализацию Резолюции СБ ООН 1325.

Данное пленарное заседание, состоявшееся в преддверии 20-й годовщины Резолюции 1325, предоставило постоянным делегациям государств-участников ОБСЕ удобную площадку для обмена знаниями и опытом в вопросах расширения участия женщин в секторе безопасности.

Кроме того, на Форуме были обсуждены роль и содействие ОБСЕ в осуществлении государствами-участниками реформ, направленных на учет гендерной специфики в секторе безопасности, государственном управлении, системе правосудия и гражданском обществе.

Как сообщает МИД Таджикистана, 23 июля 2014 года правительством Республики Таджикистан был принят первый План действий по реализации Резолюции 1325 на 2014-2018гг.

В стране созданы и функционируют 3 рабочие группы (при Комитете по делам женщин и семьи, министерстве юстиции и генеральной прокуратуре) для совершенствования гендерного законодательства в конкретных областях.

В ближайшее время ожидается принятие второго Национального плана действий на 2019-2022 гг., который подготовлен с учетом извлеченных из реализации предыдущего документа уроков.